В США жестоко избит основатель и руководитель Телевидения Южного Азербайджана (Günaz.TV), национальный активист, проживающий в эмиграции в США Ахмед Обалы.

Об этом АПА сообщил его брат, руководитель бакинского офиса Günaz.TV Араз Обалы.

По его словам, инцидент произошел на следующий день после возвращения Ахмеда Обалы из Азербайджана.

«Ахмед бей подвергся террористическому нападению группы неизвестных лиц в отеле в штате Калифорния, США. В настоящее время его состояние средней тяжести. В результате нападения Ахмед Обалы получил серьезные травмы всего тела, у него травма шеи, переломаны все пальцы правой руки, серьезно пострадали глаза. Он не чувствует рук и ног. Надеюсь, когда он оправится, мы услышим от него подробную информацию об инциденте».

Араз Обалы сказал, что расследование инцидента продолжается.

А.Обалы также добавил, что полиция арестовала напавших, но об их числе не сообщается.

Он также рассказал о состоянии Ахмеда Обалы:

По его словам, состояние Ахмед бея удовлетворительное:

«Опасности для жизни нет. Общий диагноз — переломы пальцев правой руки. Он почти не чувствует рук и ног. Он также получил очень серьезные травмы головы и глаз. По нашему мнению, они пытались сломать ему шею», — сказал он.