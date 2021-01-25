В США заявили, что отношения США и Ирана могут измениться после прихода к власти Байдена

Глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерал Фрэнк Маккензи заявил, что вступление в должность нового президента страны Джозефа Байдена знаменует начало «периода возможностей» в отношениях Соединенных Штатов и Ирана.

«Я уверен, что в Иране есть политический расчет на то, чтобы связаться с новой администрацией и посмотреть, изменится ли ситуация», — цитирует Маккензи, готовящегося отправиться на Ближний Восток, портал Defense One в воскресенье. Генерал добавил, что «новая администрация собирается пересмотреть политику США».

В конце прошлого года некоторые американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне информировали о подготовке Ираном удара по американским силам на Ближнем Востоке. Маккензи подтвердил, что в последние месяцы администрации президента Дональда Трампа от Ирана исходила «повышенная угроза», однако США удалось не допустить военных действий.

Байден вступил в должность президента Соединенных Штатов 20 января.