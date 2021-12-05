Ученые пока не наблюдают, чтобы заражение омикрон-штаммом вело к более тяжелому течению заболевания, нежели то, которое фиксируется с другими вариантами коронавируса. Об этом в интервью телеканалу CNN в воскресенье заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

«Пока что [омикрон-штамм] не выглядит так, что он несет очень серьезное течение заболевания», — сказал он, отметив при этом, что каких-либо определенных выводов делать еще рано.

Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса в США был зафиксирован в среду в штате Калифорния. Пациент, у которого обнаружено заражение, вернулся в США из поездки в ЮАР 22 ноября. Положительный тест он сдал 29 ноября. В Центрах по контролю и профилактике заболеваний подчеркнули, что пациент с омикрон-штаммом был полностью вакцинирован от коронавируса и сейчас находится на изоляции. У него слабовыраженные симптомы заболевания.(ТАСС)