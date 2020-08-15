В США заявили, что не удивлены провалом в СБ ООН резолюции по Ирану

Белый дом не удивлен провалом в Совете Безопасности ООН американского проекта резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, заявил в эфире телеканала Fox News  помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что СБ ООН  отклонил инициативу Соединенных Штатов, а потому организации «не удалось остаться приверженным своей фундаментальной миссии» по поддержанию глобального мира и безопасности.

Напомним, по договору СВПД разрешительный порядок поставок в Иран военной техники истекает 18 октября. Вашингтон считает, что оружейное эмбарго против Ирана нужно пролонгировать.

| 2020-08-15T09:07:11+04:00 15 августа 2020, 09:45|12345 (Пока оценок нет)
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