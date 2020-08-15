В США заявили, что не удивлены провалом в СБ ООН резолюции по Ирану

Белый дом не удивлен провалом в Совете Безопасности ООН американского проекта резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, заявил в эфире телеканала Fox News помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что СБ ООН отклонил инициативу Соединенных Штатов, а потому организации «не удалось остаться приверженным своей фундаментальной миссии» по поддержанию глобального мира и безопасности.

Напомним, по договору СВПД разрешительный порядок поставок в Иран военной техники истекает 18 октября. Вашингтон считает, что оружейное эмбарго против Ирана нужно пролонгировать.