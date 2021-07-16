Соединенные Штаты после вывода своего военного контингента продолжат оказывать Афганистану всестороннюю, в том числе дипломатическую, поддержку. Об этом в пятницу заявила советник президента США по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл.

«Президент дал ясно понять, что США будут продолжать поддерживать Афганистан, мы оставляем свое посольство в Кабуле и удвоим дипломатические усилия по достижению устойчивого и лучшего мира для этой страны», — сказала советник, выступая на проходящей в Ташкенте конференции высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».

По ее мнению, ни одна страна не может решить существующие в Афганистане и странах региона проблемы. Поэтому, отметила она, Соединенные Штаты придают большое значение взаимодействию со странами Центральной Азии в формате «С5+1», в рамках которого предпринимаются усилия по содействию процветанию региона. (ТАСС)