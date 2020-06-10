В США запретили открытие чартерной школы террористов Гюлена

В американском штате Алабама запрещено открытие очередной чартерной школы сторонников террористической организации «Параллельное государство» (FETÖ), возглавляемой Фетуллахом Гюленом.

Как сообщает Анадолу, согласно изданию AL.com, судебный процесс по делу «Подготовительных школ Woodland» продолжался с августа 2019 года, а попытка получения лицензии на деятельность учебного заведения натолкнулась на противодействие Национальной комиссии Алабамы по чартерным школам (AEA).

Комиссия постановила, что чартерная школа сторонников Гюлена «не отвечает предварительным требованиям и общепринятым финансовым стандартам». В данной связи было приняло решение о запрете на деятельность школы, открытие которой планировалось на август.

Глава AEA Шерри Такер сообщил, что на территории штата действуют 4 чартерные школы, успешная деятельность которых поддерживалась комиссией. Однако Woodland не была бы «хорошей школой», уверен Такер.

В августе прошлого года AEA обратилась в суд, обвинив гендиректора образовательной ассоциации сторонников Гюлена «Unity» Сонера Тарыма в предоставлении ложной информации о деятельности чартерных школ.