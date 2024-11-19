Компания Exosonic Exosonic, которая занималась созданием сверхзвуковых гражданских летательных аппаратов, сообщила, что не смогла найти инвесторов для продолжения работы и сворачивает свою деятельность. Об этом сообщается на официальном сайте компании, передает unian.net.

«К сожалению, сегодня Exosonic объявляет, что компания закрывается», — говорится в официальном заявлении. «Спасибо всем, кто наблюдал за нашим путешествием, за поддержку и любовь к нашему видению и миссии нашей компании», — добавили в американской компании.

Exosonic основали в 2019 году. Ее инженеры работали над уникальными летательными аппаратами — «тихим» сверхзвуковым авиалайнером Horizon, сверхзвуковым БПЛА Revenant и демонстратором технологий Trident. Последний испытали весной этого года.

Что касается пассажирского самолета, то предполагалось, что он сможет развивать скорость 1,8 М (более 2200 км/ч) и перевозить до 70 пассажиров. В модернизированном варианте он мог бы выполнять функции Air Force One — самолета для американского президента.