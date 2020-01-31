В США задержали двух человек, пытавшихся проникнуть на внедорожнике в поместье Трампа

Полиция задержала двух человек, пытавшихся проникнуть на внедорожнике на территорию загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида). Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN.

Представитель ФБР Джеймс Маршалл сообщил телекомпании, что правоохранительным органам известно об инциденте. Трамп с супругой должны были прибыть в Мар-а-Лаго в пятницу во второй половине дня.

По сообщению телекомпании ABC, на видео, снятом с вертолета, заметно большое скопление полицейских на дорогах, ведущих к Мар-а-Лаго.

Это не первый инцидент в Мар-а-Лаго. В декабре прошлого года полиция города Палм-Бич задержала жительницу Китая за незаконное проникновение на территорию поместья Трампа. После задержания выяснилось, что срок действия американской визы 56-летней Цзин Лу истек. В ноябре того же года федеральный суд Южного округа штата Флорида приговорил к восьми месяцам тюремного заключения другую гражданку Китая за незаконное проникновение на территорию Мар-а-Лаго, а также за предоставление заведомо ложной информации сотрудникам Секретной службы США.(ТАСС)