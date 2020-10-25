В США за сутки зафиксировали 83,7 тысячи случаев заражения коронавирусом

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за сутки второй день подряд превышает 83 тысячи, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за минувшие 24 часа медики в Соединенных Штатах зафиксировали 83 718 новых случаев заражения, скончались еще 914 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Днем ранее сообщалось о 83 757 новых случаях, что стало рекордом с начала эпидемии, и 943 летальных исходах.(РИА Новости)
| 2020-10-25T18:35:42+04:00 25 октября 2020, 20:04|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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