В США за сутки выявили более 49 тысяч случаев COVID-19

Число выявленных случаев заболевания коронавирусом нового типа в США за последние 24 часа увеличилось на 49,5 тысячи, скончались еще 937 человек.

Как передает ТАСС, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время медики зафиксировали в США более 6,7 миллиона случаев заражения коронавирусом и 198 603 летальных исходов. Выздоровели после заражения более 2,5 миллиона человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.