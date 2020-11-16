В США выявили более 133 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Более 133 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в США за последние сутки, скончались еще 616 человек.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, медики в США за минувшие 24 часа зафиксировали 133 045 новых случаев заражения. Днем ранее сообщалось о 166 тысячах новых зараженных и 1 266 летальных исходах.

Всего в США зарегистрировали 11 038 312 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 246 тысяч пациентов с подтвержденным заболеванием.

| 2020-11-16T18:10:34+04:00 16 ноября 2020, 19:32|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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