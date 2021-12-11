Правительство Соединенных Штатов заинтересовано в партнерстве с ФРГ в вопросе экономических санкций по отношению к Москве в случае агрессивных действий России в отношении Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила обеспокоенность президента (США Джо) Байдена относительно наращивания российских сил вокруг Украины и выразила заинтересованность в партнерстве с Германией в вопросе экстренных мер, которые могут быть быстро введены в действие, чтобы повлечь серьезные издержки для экономики России», — говорится в заявлении американского ведомства.

Ранее стало известно, что Йеллен считает, что США могут оправданно финансово надавить на Россию из-за наращивания группировки российских войск у границ Украины, в котором на Западе обвиняют Москву.