в США выплатят $35 млн полицейским, уволившимся из-за протестов после смерти Флойда

Власти Миннеаполиса намерены выплатить в среднем по $175 тыс. в качестве компенсации полицейским, уволившимся на фоне протестов после смерти Джорджа Флойда. Об этом в четверг сообщил телеканал Fox News.

По его данным, речь идет по меньшей мере о 200 сотрудниках правоохранительных органов и пожарных, а общая сумма выплат составит $35 млн. Указывается, что большинство из них уволились в результате ранений или посттравматического стресса, полученных в ходе беспорядков. Выплаты будут производиться в течение нескольких лет.

По информации телеканала, после массовых увольнений в городе был зафиксирован всплеск преступности.

Флойд умер после того, как при его задержании в Миннеаполисе 25 мая 2020 года полицейский Дерек Шовин применил жесткий удушающий прием. После его смерти в США прошли массовые протесты, сопровождавшиеся беспорядками. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час. Власти Миннеаполиса выплатили $27 млн компенсации в ходе урегулирования гражданского иска родственников Флойда.(ТАСС)