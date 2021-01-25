В США вспыхнули протесты после того, как полицейский протаранил толпу

Как сообщалось, в субботу вечером полицейский на внедорожнике въехал в толпу участников уличных гонок, которые обступили патрульный автомобиль и не давали проехать, одного из них сотрудник переехал, пытаясь вырваться в безопасное место. Инцидент попал на видео очевидцев и начал распространяться в социальных сетях. Всего с места происшествия были госпитализированы двое пострадавших, один из них был выписан в воскресенье утром.

По данным издания, в воскресенье вечером в центре города собрались по меньшей мере 200 протестующих. Некоторые из участников акции по мере движения толпы начали бить окна в зданиях и рисовать на стенах граффити. Многие несли плакаты с призывом сократить бюджет полиции.