Президент США Джо Байден ужесточил требования по сдаче анализов на коронавирус для въезда в страну.

Он также представил план борьбы с распространением коронавируса в Соединенных Штатах в зимние месяцы.

Как сообщает Голос Америки, теперь прибывающие из-за рубежа пассажиры обязаны предъявить отрицательный результат анализа на COVID-19, сделанного в течение суток до отъезда, тогда как ранее принимались результаты, полученные в течение трех дней.

Новое правило будет распространяться как на граждан США, так и на иностранцев.

Кроме того, Байден продлил действие постановления о ношении масок в общественном транспорте и в аэропортах с 18 января до 18 марта.

«У нас есть самые лучшие инструменты, лучшие в мире вакцины, лучшие в мире лекарства и лучшие ученые, – сказал президент. – Мы вступаем в эту зиму в лучшем положении, чем прошлой зимой».

В стране было выявлено несколько подтвержденных случаев нового варианта «oмикрон», но Байден, выступая в Национальных институтах здравоохранения, заверил, что его инициативы помогут стране «оставить этот кризис позади».

В то время как новый штамм распространяется по всему миру, Байден сказал: «Мы встретим этот вариант наукой и скоростью, а не хаосом и неразберихой».