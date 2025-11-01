Пограничники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении с 1 ноября начали ставить штампы при выезде и въезде в республику без изображения горы Арарат. Соответствующие видео и фотоматериалы выложили в армянском сегменте социальных сетей пользователи.

Граждане в социальных сетях показывают, что на штампе просто есть изображение самолета и надпись на английском Zvartnots — название ереванского международного аэропорта, а также «Армения» на армянском и английском языках.

Правительство Армении приняло решение убрать изображение горы Арарат с пограничных штампов еще 11 сентября. Мера была принята буквально накануне визита в страну спецпредставителя Турции по процессу нормализации армяно-турецких отношений Сердара Кылыча.

Оппозиция назвала этот шаг является еще одним проявлением протурецкой политики премьер-министра Никола Пашиняна.

Гора Арарат была изображена на гербе Советской Армении, она присутствует также на гербе Армении, несмотря на то, что находится на территории современной Турции.