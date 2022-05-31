В США уточнили заявление президента Джо Байдена по поставкам Украине дальнобойных ракет. Накануне тот заявил, что Вашингтон не будет посылать Киеву оружие, которое «может достичь территории России».

Бывший посол США в России, международный эксперт Майкл Макфол сообщил, что именно имел в виду американский лидер.

«Уточняющие комментарии от администрации Байдена по MLRS (РСЗО) более обнадеживающие. Украина получит новые партии высокоточных ракет с большей дальностью, чем сейчас есть у украинцев, но не ракет, способных нанести удар вглубь России», — написал он в своем Twitter.

Как ранее сообщал УНИАН, украинские власти давно просят об отправке Вооруженным силам Украины реактивных систем залпового огня MLRS.

27 мая глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в очередной раз призвал не медлить с передачей РСЗО украинским военным.