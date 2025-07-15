Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не планирует передавать Украине дальнобойные ракеты JASSM.

Об этом он сказал в ходе общения с журналистами. Американский лидер также заявил, что не считает поставленный России «дедлайн» для достижения сделки по войне в Украине в 50 дней «слишком длинным».

«Посмотрим, что будет с Путиным. Пока что Путин меня очень разочаровал. За последние три месяца я разрешил множество войн. Но эту мне пока не удалось», – добавил он.

Помимо этого, Трамп подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский не должен наносить удары по Москве.

«Я ни на чьей стороне. Я на стороне человечества. Я хочу остановить убийства», – отметил президент США.

Отметим, что ранее CNN писало о том, что Трамп не исключает поставки Украине ракет большой дальности, которые дали бы возможность бить по объектам на территории России. Кроме того, Трамп интересовался, способна ли Украина наносить удары глубоко по России.

Согласно данным из открытых источников, ракета JASSM это ракета класса «воздух-земля». Она может выпускаться с истребителей F-16, которые эксплуатируются и Воздушными силами Украины.