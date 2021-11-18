Американский рэпер Янг Дольф, настоящее имя которого Адольф Роберт Торнтон-младший, застрелен в Мемфисе (штат Теннесси).

Об этом сообщило местное отделение телеканала Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сотрудники магазина, рядом с которым был убит рэпер, сказали, что в Дольфа стреляли из подъехавшего автомобиля.

Янг Дольф является исполнителем таких композиций, как Major и On the river. Всего на его счету семь студийных альбомов. На Youtube-канал рэпера подписаны порядка 1,45 млн человек.

По данным портала TMZ, это было не первое покушение на Дольфа. Так, за 2017 год в него стреляли больше 100 раз.