Руководство зоопарка Денвера в американском штате Колорадо сообщило, что две гиены заразились новым коронавирусом, передает РИА Новости.

«Сегодня мы подтвердили, что две наши гиены — Нгози, 22 года, и Кибо, 23 года — дали положительный результат на вирус, вызывающий COVID-19», — говорится в заявлении.

По словам сотрудников зоопарка, у животных были зафиксированы легкая вялость, выделения из носа и периодический кашель.

Отмечается, что заражение подтверждено в лаборатории ветеринарной диагностики университета штата Колорадо, а также в лаборатории национальных ветеринарных служб минсельхоза США.

Ранее ученые выделили особо восприимчивых к коронавирусу животных. Оказалось, что вирус наиболее эффективно размножается в клетках кошек и обезьян. В начале июля этого года сообщалось, что зоопарк американского Окленда приступил к вакцинации животных из группы повышенного риска от COVID-19 экспериментальным препаратом, произведенным компанией Zoetis (aif.ru)