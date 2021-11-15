Вооруженные силы США заявили в понедельник, что им стало известно о событии, которое привело к «образованию космического мусора», а один из официальных источников заявил, что Россия, по-видимому, провела испытание противоспутникового оружия, сообщает Голос Америки.

Эксперты говорят, что противоспутниковое оружие, которое разрушает свои цели, создает опасные условия, поскольку приводит к формированию облака фрагментов, способных столкнуться с другими объектами, что, в свою очередь, может вызвать цепную реакцию с проникновением летящих предметов через околоземную орбиту.

«Мы активно работаем над идентификацией обломков и продолжим принимать меры для того, чтобы все космические страны располагали информацией, необходимой для маневрирования спутников в случае столкновения», – говорится в заявлении Космического командования США.

Представитель руководства США на условиях анонимности сказал, что поступили сообщения о проведении испытания российского противоспутникового оружия в минувшие выходные.

Российские вооруженные силы и минобороны РФ пока не дают комментариев.

Соединенные Штаты провели первые противоспутниковые испытания в 1959 году, когда самих спутников еще было мало.