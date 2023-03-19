Американские власти внимательно следят за ситуацией в стране на фоне сообщений о возможном аресте экс-президента США Дональда Трампа и надеются, что любые протесты будут мирными. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News, вышедшем в эфир в воскресенье.

«Мы всегда отслеживаем ситуацию максимально возможно. Мы, разумеется, не хотели бы какого-либо насилия, — сказал Кирби. — Надеемся, что если будут какие-то протесты по каким-либо вопросам, они будут мирными».

По его словам, в США не видят свидетельств о подготовке беспорядков из-за возможного ареста Трампа. (ТАСС)