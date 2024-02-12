В Кремле рассчитывают на определенные заверения Еревана по вопросу о возможном аресте Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС).

Как передает # со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, здесь очень важно получить определенные заверения от наших армянских партнеров. Этот вопрос еще предстоит решать в рамках двустороннего диалога, на что мы и настроены», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пашинян 11 февраля в интервью The Telegraph не дал ответа на прямой вопрос о том, возможен ли арест президента РФ Владимира Путина и его выдача Гааге, если он приедет в Армению. Такое обязательство предусмотрено членством в МУС, к которому Армения присоединилась 1 февраля этого года.