В США распределено почти 50 миллионов доз вакцин от COVID-19

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что по состоянию на утро воскресенья в США было использовано 31,1 миллиона доз вакцин от COVID-19 и распределено по стране 49,9 миллиона доз.

Как пояснило ведомство, речь идет о вакцинах производства компаний Moderna и Pfizer/BioNTech.

Согласно субботним данным, было использовано 29,6 миллиона доз вакцин и распределено 49,9 миллиона доз.

Ведомство сообщило, что по состоянию на воскресенье, 25,2 миллиона человек получили одну дозу, а 5,7 миллиона человек – две дозы вакцины.

В общей сложности 3,7 миллиона доз было использовано в лечебных учреждениях длительного пребывания, сообщило ведомство. (Голос Америки)