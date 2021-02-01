В США распределено почти 50 миллионов доз вакцин от COVID-19

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что по состоянию на утро воскресенья в США было использовано 31,1 миллиона доз вакцин от COVID-19 и распределено по стране 49,9 миллиона доз.

Как пояснило ведомство, речь идет о вакцинах производства компаний Moderna и Pfizer/BioNTech.

Согласно субботним данным, было использовано 29,6 миллиона доз вакцин и распределено 49,9 миллиона доз.

Ведомство сообщило, что по состоянию на воскресенье, 25,2 миллиона человек получили одну дозу, а 5,7 миллиона человек – две дозы вакцины.

В общей сложности 3,7 миллиона доз было использовано в лечебных учреждениях длительного пребывания, сообщило ведомство. (Голос Америки)

| 2021-02-01T01:47:55+04:00 1 февраля 2021, 09:15|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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