В США похоронили Джорджа Флойда

В техасском Хьюстоне закончилась церемония похорон афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук офицера полиции в Миннеаполисе. Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, члены семьи Флойда пришли проститься с покойным в белой одежде.

Как стало известно, активист за гражданские права чернокожих, баптистский священник и бывший советник Белого дома при экс-президенте Бараке Обаме Альфред Чарльз Шарптон-младший произнес надгробную речь. Кроме того, на похоронах состоялись выступления кандидата в президенты США и бывшего вице-президента Джо Байдена, членов палаты представителей США Эла Грина и Шейла Джексона Ли, мэра Хьюстона Сильвестра Тернера.

Стоит заметить, что Хьюстон является родным городом для Флойда.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США. (Газета.Ру)