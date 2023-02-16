Азербайджан и Армения должны снизить напряженность и двигаться к всеобъемлющему и прочному миру. Такое заявление в ходе пресс-конференции сделал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

«Наш посыл как Азербайджану, так и Армении, а также всему региону заключается в том, что необходимо найти способ деэскалации напряженности и вновь вступить на путь всеобъемлющего и устойчивого мира. Мы участвовали в этих усилиях на двусторонней основе, мы участвовали в этих усилиях на многостороннем уровне, и мы будем продолжать делать все возможное непосредственно со сторонами, а также через многосторонние структуры и группировки, чтобы продвигать это дело. Мы надеемся, что другие страны пошлют точно такой же сигнал», — сказал Прайс.

Отвечая на вопрос, приветствуют ли США недавние контакты между Ереваном и Анкарой после землетрясения в Турции, Нед Прайс сказал, что Вашингтон приветствует все страны мира, которые встали на сторону народов Турции и Сирии после разрушительных землетрясений.