Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило первую пероральную таблетку, изготовленную из донорских человеческих экскрементов. Об этом сообщается на сайте агентства.

Прием антибиотиков может нарушать баланс бактерий в кишечнике. В некоторых случаях это приводит к размножению бактерии Clostridioides difficile (C. diff), которая обычно подавлена другими микробами. Быстро размножающиеся бактерии выделяют токсины, которые могут привести к диарее, болям в животе, лихорадке и колиту (воспалению толстой кишки), а иногда — к отказу органов и смерти. По данным FDA, от инфекций C. diff ежегодно умирает от 15 до 30 тысяч человек в США.

Новая табоетка под названием Vowst содержит живые бактерии и была одобрена для использования людьми в возрасте 18 лет и старше в качестве профилактического лечения рецидивирующих инфекций, вызванных бактерией C.diff.

В киническом испытании таблетки приняли участие 180 человек. 90 из них принимали плацебо (капсулы-пустышки без бактерий), а еще 90 — настоящую таблетку с фекальной микробиотой. В течение восьми недель частота рецидивов инфекций составила 39,8% в группе плацебо и 12,4% в группе Vowst. Эти результаты показывают, что прием лекарства позволил восстановить микробиом кишечника пациентов после приема антибиотика.