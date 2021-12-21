Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило первое инъекционное средство для профилактики ВИЧ, пишет RT.

Новый препарат «Апретуд» вводят пациентам каждые два месяца в виде инъекций.

«Сегодняшнее одобрение добавляет важный инструмент в усилиях по прекращению эпидемии ВИЧ, предоставляя первый вариант профилактики болезни, который не предполагает ежедневного приема таблеток», – сказала директор отдела противовирусных препаратов Центра оценки лекарств Дебра Бирнкрант.