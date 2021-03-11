В США обвинили Россию в дестабилизации Южной Америки

Конгрессмен США Альбин Сирис обвинил Россию в попытках дестабилизировать ситуацию в Южной Америке, в том числе в Колумбии. Об этом пишет РИА «Новости».

«Насчет Венесуэлы я обеспокоен, что Россия, похоже, все больше участвует в делах в Венесуэле… они пытаются дестабилизировать регион», — сказал Сирис.

По его словам, в 2019 году Москва провела шесть тысяч человек через Колумбию. Страна для России «не совсем пляжное направление».

Сирис подчеркнул, что Россия использует Венесуэлу, чтобы расшатать ситуацию в Колумбии и вмешаться в выборы в Южной Америке.

Со словами конгрессмена согласился госсекретарь Энтони Блинкен.