Американский военный аналитик, старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа Майкл Кофман заявил, что перспектива вторжения России 16 февраля была преувеличенной и нужно обратить внимание на дни после 20 февраля.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Кофман отметил, что после 20 февраля должны завершиться российско-белорусские военные учения. Президент России Владимир Путин пообещал, что российские войска покинут территорию Беларуси.

«Это полезная дата (20 февраля — ред.), чтобы увидеть, лгут они или нет. Разведчики должны отслеживать, действительно ли войска возвращаются в свои казармы или перемещаются в другое место вблизи границы с Украиной», — сказал аналитик.

Еще одним фактором для возможного наступления РФ Кофман назвал окончание Мюнхенской конференции по безопасности, , на время которой президент Украины Владимир Зеленский будет находиться за пределами украинской территории.

Также 20 февраля завершаются зимние Олимпийские игры в Пекине. Как пишет Politico, Путин не начнет вторжение до церемонии закрытия, чтобы не расстраивать китайского лидера Си Цзиньпина. Однако, по данным издания, представители администрации президента США Джо Байдена продолжают утверждать, что Россия может напасть на Украину именно во время Игр.

Ранее британский таблоид The Sun сообщил, что Россия планирует напасть на Украину 16 февраля в три часа ночи по киевскому времени, нанеся ракетный удар с участием 200 000 военнослужащих.