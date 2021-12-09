Руководство североамериканской Главной лиги футбола (MLS) внесло изменения в политику разнообразия при найме сотрудников в клубы. Заявление приводится на сайте организации.

В MLS заявили, что ввели правило для приоритетного найма темнокожих кандидатов. Теперь в список кандидатов на открытую вакансию должно входить два или более небелых кандидата, один из которых должен быть темнокожим. За первое нарушение нового правила клуб будет оштрафован на 50 тысяч долларов, за второе – на 100 тысяч, за третье и последующие – на сумму более 100 тысяч долларов. (Lenta.ru)