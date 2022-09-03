Мужчина угнал небольшой частный самолет и грозил врезаться в магазин Walmart в Тьюпело (штат Миссисипи). Об этом в субботу сообщила местная полиция на странице в Facebook.

«Пилот установил контакт со службой экстренной помощи и угрожает намеренно врезаться в Walmart», — говорится в сообщении.

Посетители магазина были эвакуированы. Пилот летал в небе над городом.

Как сообщил телеканал ABC со ссылкой на полицию, позже пилот приземлился в поле, его задержали. О состоянии здоровья пилота не сообщается.