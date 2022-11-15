США задумались о возможности модифицировать ударные беспилотники Grey Eagle, чтобы иметь возможность передать их Киеву. Изменения должны убрать «чувствительные технологии» из конструкции дронов, чтобы сделать их возможную потерю менее рискованной, рассказали CNN два американских чиновника.

«Есть реальный интерес к предоставлению этой конкретной системы при условии, что мы сможем внести необходимые модификации и они по-прежнему будут полезны Украине на поле боя», — сообщил собеседник телеканала.

Киев неоднократно просил Вашингтон передать беспилотники Gray Eagle MQ-1C, оснащенные ракетами Hellfire. Один дрон может нести четыре такие ракеты и лететь на высоте более 8 км в течение почти 30 часов. Помимо боевых возможностей, Gray Eagle позволит ВСУ лучше собирать разведданные, предоставлять больше информации артиллерии и бороться с российскими беспилотниками.

По данным источников The Wall Street Journal, Пентагон отказывает Украине из-за опасений, что передача Gray Eagle приведет к эскалации конфликта. Американские власти также опасаются, что высокотехнологичное радио- и разведывательное оборудование дронов может оказаться в руках противника, что представляет опасность для США. (moscowtimes.ru)