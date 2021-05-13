В США два небольших самолета столкнулись при посадке

Два небольших самолета столкнулись в воздухе недалеко от американского города Денвер, два человека, находившиеся на борту воздушных судов, не пострадали, сообщает Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB).
«NTSB проводит расследование в связи со столкновением в воздухе 12 мая 2021 года самолетов Metroliner и Cirrus около Денвера, штат Колорадо. Сообщений о получении ранений в связи со столкновением не поступало. По предварительным данным, столкновение произошло, когда самолеты производили посадку», — заявило ведомство в своем официальном Twitter-аккаунте.
Как отмечает местная противопожарная служба, один самолет после столкновения совершил жесткую посадку, второй благополучно сел в аэропорту Centennial. Представители NTSB прибыли на место происшествия, проводится расследование инцидента.(РИА Новости)