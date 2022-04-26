Министр обороны США генерал Ллойд Остин рассказал во время брифинга, что Украина может в будущем попытаться вступить в НАТО, сообщает ТАСС.

«Это будет суверенное решение (Киева). В будущем, если появится такая возможность, я думаю, Украина будет стремиться еще раз подать заявку на членство в НАТО», — сказал он по итогам прошедших на авиабазе Рамштайн в Германии консультациях об оказании западными странами военной помощи Украине.

Остин добавил, что еще рано говорить об этом, поскольку не закончился украинский кризис. После завершения можно будет снова обсуждать возможность таких переговоров.

Генерал напомнил, что альянс придерживается политики открытых дверей в отношении потенциальных членов НАТО.