В США дали «зеленый свет» началу вакцинации от COVID-19

Глава Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд подписал в воскресенье рекомендации экспертного совета по применению вакцины против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech, что открывает путь к началу вакцинации населения в понедельник.
«Вчера вечером я с гордостью подписал рекомендации Консультативного комитета по практикам иммунизации использовать вакцину Pfizer от COVID-19 для людей 16 лет и старше… Первые вакцинации начнутся уже в понедельник», — говорится в его заявлении, распространенном ведомством.
Ранее Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США одобрило вакцину для экстренного использования, первые прививки должны стать доступны наиболее уязвимым группам населения в ограниченном количестве уже на следующей неделе.(РИА Новости)
| 2020-12-14T00:02:04+04:00 14 декабря 2020, 05:36|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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