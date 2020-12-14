В США дали «зеленый свет» началу вакцинации от COVID-19

Глава Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд подписал в воскресенье рекомендации экспертного совета по применению вакцины против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech, что открывает путь к началу вакцинации населения в понедельник.

«Вчера вечером я с гордостью подписал рекомендации Консультативного комитета по практикам иммунизации использовать вакцину Pfizer от COVID-19 для людей 16 лет и старше… Первые вакцинации начнутся уже в понедельник», — говорится в его заявлении, распространенном ведомством.