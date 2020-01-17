В США дали старт процессу импичмента Трампа

Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум статьям: превышение полномочий и воспрепятствование работе конгресса. Демократы затягивали передачу дела в сенат, добиваясь, чтобы республиканское большинство в сенате приняло их требования по проведению процесса, однако республиканцы не пошли им навстречу.