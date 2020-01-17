В США дали старт процессу импичмента Трампа

Глава Верховного суда США Джон Робертс и сенаторы принесли присягу для начала процесса импичмента президента Дональда Трампа.
Тем самым дается старт рассмотрению выдвинутых палатой представителей обвинений против главы государства, в ходе которого сенаторы будут играть роль присяжных, группа конгрессменов – роль обвинителей, а Робертс – роль судьи. Решать вопрос о виновности президента будут сенаторы.
Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум статьям: превышение полномочий и воспрепятствование работе конгресса. Демократы затягивали передачу дела в сенат, добиваясь, чтобы республиканское большинство в сенате приняло их требования по проведению процесса, однако республиканцы не пошли им навстречу.
| 2020-01-17T00:22:40+00:00 17 января 2020, 06:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss