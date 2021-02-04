В Средиземном море спасены более 120 нелегальных мигрантов

Судно Ocean Viking, принадлежащее французской неправительственной организации «SOS Средиземноморье», сообщило о спасении в Средиземном море 121 нелегального мигранта, в том числе 19 женщин и двое детей,передает Анадолу.

В сообщении «SOS Средиземноморье» в Twitter отмечается, что нелегальные мигранты спасены в 30 милях от ливийского города Хомс.

Лодка, на борту которой находились мигранты, тонула, пояснили в «SOS Средиземноморье».

Между тем, на страничке Alarm Phone в социальных сетях, где фиксируется передвижение мигрантов в Средиземном море, размещен призыв к «незамедлительному спасению» судна у берегов Ливии со 110 мигрантами.

Кроме того, в итальянских СМИ прошла информация о том, что на остров Лампедуза (самый близкий остров Италии от африканского континента) прибыло более 200 нелегальных мигрантов.