Бывший американский лидер Дональд Трамп, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, заявил, что Соединенные Штаты в не столь отдаленном будущем ожидают террористические акты, это связано с проникновением в страну множества нелегальных мигрантов. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, в США проникают людям, которым не следует там быть, они могут создать огромные проблемы.

Трамп считает, что в недалеком будущем в Соединенных Штатах произойдут террористические атаки. Это случится со 100% вероятностью, утверждает экс-президент.

Он добавил, что в случае победы на президентских выборах покончит с введенной нынешним президентом США Джо Байденом «политикой открытых границ» и начнет крупнейшую депортацию нелегальных мигрантов за всю американскую историю. (gazeta.ru)