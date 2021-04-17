В Совфеде рассказали об ответе России на высылку 18 дипломатов из Чехии

Ответ России на высылку 18 дипломатов из Чехии должен быть пропорциональным. Об этом сообщил в субботу, 17 апреля, первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Я даже не знаю, сколько здесь у них народу работает, посольство Чехии небольшое. Может быть, нужно действовать по процентному соотношению количества работающих в посольстве», — сказал он «Интерфакс».

В этот же день первый вице-премьер, глава МВД страны, временно исполняющий обязанности главы чешского МИДа Ян Гамачек заявил, что Чехия высылает 18 российских дипломатов. Он отметил, что дипломаты были «определены» чешскими спецслужбами якобы как офицеры российских спецслужб. По его словам, они должны покинуть страну в течение 48 часов.

Ситуации с российскими дипломатами предшествовало введение рестрикций США в отношении России. Президент США Джо Байден подписал 15 апреля указ о введении новых антироссийских акций .

Кроме того, стало известно о высылке 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне.

МИД РФ в ответ 16 апреля объявил о контрмерах.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о планах России прекратить работу некоторых фондов США, выслать из страны 10 американских дипломатов и объявить о внесении в санкционный список ряда чиновников из руководящих структур вашингтонской администрации (iz.ru).