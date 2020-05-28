В Совете Европы проведут экспертизу поправок к Конституции РФ

Комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) согласился провести срочную юридическую экспертизу поправок к Конституции РФ и процедуры их принятия. Соответствующее решение было принято на заседании комитета, сообщила пресс-атташе Совета Европы Татьяна Баева в ответ на запрос DW.

Тем самым комитет удовлетворил петицию, которую подписали более 200 тысяч россиян. Предлагаемые поправки к Конституции России рассмотрит Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия).

Подписанты петиции предлагают Венецианской комиссии в приоритетном порядке рассмотреть поправки, касающиеся «обнуления» сроков президента РФ Владимира Путина, независимости судебной системы, изменения баланса властей, ограничения независимости местного самоуправления и пассивного избирательного права, а также предполагаемое нарушение процедуры рассмотрения поправок в Конституционном суде России.