Сегодня в Софии состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании по содействию сотрудничеству между болгарской компанией Bulgartransgas, румынской Transgas, венгерской FGSZ, словацкой Eustream и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR).

Как сообщает командированный в Болгарию корреспондент АПА, в церемонии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Болгарии Румен Радев, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, министр энергетики Болгарии Росен Христов, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, министр энергетики Румынии Вирджил Даниэль Попеску, министр экономики Словакии Карел Хирман и исполнительный директор компании «Bulgartransgas» Владимир Малинов.

Меморандум о взаимопонимании подписали министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, министр энергетики Болгарии Росен Христов, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, министр энергетики Румынии Вирджил Даниэль Попеску и министр экономики Словакии Карел Хирман.