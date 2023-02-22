Сменился генеральный директор компании SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» SOCAR, Госнефтекомпания Азербайджана), говорится в сообщении пресс-службы SOCAR.

«На должность генерального директора SOCAR Turkiye Enerji назначен Эльчин Ибадов, занимавший должность главного финансового директора (CFO) SOCAR Turkey Refining and Petrochemical Business Unit (подразделение SOCAR Turkiye Enerji по нефтепереработке и нефтехимии). На посту гендиректора SOCAR Turkiye Enerji Ибадов сменит Заура Гахраманова», — говорится в информации.

По данным компании, Гахраманов, работающий генеральным директором SOCAR Turkiye Enerji с 2016 года, назначен советником президента SOCAR.