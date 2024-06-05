С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 58 украинских компаний, принадлежавших коллаборантам, россиянам или связанным с ними поддерживавшим войну лицам, перешли в собственность Украины. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

Сообщается, что из 58 вышеупомянутых компаний только 13 бизнесов принадлежали россиянам, а у остальных 45 компаний учредители не были гражданами РФ, но имели тесные связи с агрессором или поддерживали войну в Украине.

По словам заместителя министра юстиции Инны Богатых, механизм взыскания, который использует Украина, уникален в мировой практике.

В таких делах важно идти с соблюдением международных норм и национальных требований законодательства, чтобы решения не были обжалованы в международных судах.

Кроме того, сложен сам процесс доказывания связей подсанкционного лица с конкретными активами, поскольку их максимально маскируют и используют для этого новые способы.

Всего за указанный период Минюст подал 48 исковых заявлений, 40 из которых уже удовлетворены в пользу государства, а решение по одному делу пока не вступило в законную силу.

Богатых добавила, что еще семь подобных дел находятся на судебном разбирательстве, а семь — на рассмотрении ВАКС и Апелляционной палаты ВАКС.

В общем, можно сказать, что 98% исковых требований, заявленных относительно взыскания активов, судом удовлетворяется», — утверждает заместитель министра.

По данным Опендатабот, по состоянию на 24 февраля 2022 года в украинских реестрах было 18 940 компаний, которые имели владельцев в России. (Корреспондент.net)