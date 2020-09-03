В Словакии оправдали вероятного заказчика убийства журналиста Куцияка

Суд в Словакии в четверг, 3 сентября, оправдал мультимиллионера Мариана Кочнера, фигуранта резонансного дела об убийстве журналиста Яна Куцияка. Судья объяснила такое решение отсутствием доказательств того, что предприниматель был заказчиком этого преступления. Кочнер приговорен лишь к денежному штрафу в 5000 евро за незаконное владение оружием.

Сторона обвинения может обжаловать приговор. В июле прокуратура Словакии запросила 25 лет лишения свободы для Кочнера, Алены Ж., также обвиняемой в организации преступления, и экс-полицейского Томаша С., тоже находившегося на скамье подсудимых.

В свою очередь правозащитная организация «Репортеры без границ» возмущена вердиктом суда. Решение является «ударом в лицо» для родственников погибших, заявил исполнительный секретарь организации Кристиан Мир (Christian Mihr). По его словам, суд «упустил шанс послать назревший сигнал» о недопустимости «бесчинств и мафиозных структур в словацком государстве и обществе». Кристиан Мир назвал оправдание Кочнера «упущением словацкой системы правосудия» и «пугающим сигналом для всех журналистов, которые с большим риском для жизни сообщают о коррупционных и преступных махинациях».

27-летний журналист Ян Куцияк и его невеста Мартина Кушнирова были застрелены в феврале 2018 года у себя дома в 65 километрах от Братиславы. Куцияк проводил журналистское расследование, чтобы выявить связи приближенных тогдашнего премьер-министра Словакии Роберта Фицо с итальянскими предпринимателями, которые были связаны с мафией. Статья была опубликована уже после его гибели. (DW)