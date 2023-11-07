Армянская пропаганда в своей бессильной злобе продолжает изливать желчь на уверенные шаги Азербайджана во внешней политике. Так, армянскому изданию news.am не понравилось заявление Общины Западного Азербайджана, распространенное по поводу того, что глава МИД Германии Анналена Бербок солгала, что, находясь в Баку, она встретилась с азербайджанцами, изгнанными из Армении.

По информации из достоверных источников, хотя Бербок была предложена встреча с беженцами и вынужденными переселенцами в Баку, она отказалась от этой встречи.

В связи с этим Община Западного Азербайджана заявила, что никаких запросов от германской стороны к ней по поводу такой встречи не поступало. «Какая-либо информация об этой встрече, кроме той, о которой министр сообщила на пресс-конференции, отсутствует. Серьезные вопросы вызывает тот факт, что не разглашается ни информация о лицах, о которых сообщалось в ходе встречи, ни содержание проведенного обмена мнениями», — отметили в Общине.

Это заявление издание news.am называет «очередным образчиком тупого абсурда». Так как, по мнению издания, Община Западного Азербайджана является якобы нелегитимной организацией.

Для начала армянскому изданию следует ознакомиться с деятельностью Общины Западного Азербайджана. К примеру, Община получила ответ на свое обращение к президентам Совета Европейского союза и Европейской комиссии с просьбой о вмешательстве ЕС в обеспечение прав азербайджанцев по возвращению в свои дома в Армении, откуда они были насильственно изгнаны.

Помимо этого, ЮНЕСКО направила официальный ответ на призыв Общины Западного Азербайджана для совершения шагов в области защиты культурного наследия. Письмо Общины Западного Азербайджана от 10 августа 2023 года, направленное Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, распространено как официальный документ ООН. Эти и другие факты говорят о том, что легитимность данной структуры признана в международных организациях.

Вторым моментом, вызвавшим негодование армянского издания, было то, что Община Западного Азербайджана призвала Бербок использовать исторические названия мест, которые она посетила во время своего визита в Армению, в том числе Иревана, Кешишкенда, Араздейена, а не те вымышленные названия, которые были выдуманы Арменией в рамках территориальных претензий к Азербайджану.

Азербайджанцы были коренными, исконными жителями современной Армении. Нынешняя столица Армении в средневековых источниках упоминается как Реван, Иреван, позднее он был переименован в Эривань и после в Ереван. Известный армянский писатель Хачатур Абовян в статье «Краткий исторический очерк города Эривани» писал о том, что у армянских писателей до начала XIII века нет упоминания о городе Эривани. А российский востоковед Василий Бартольд отмечал, что «Эривань возникла в качестве селения при Тимуре, а городом сделалась только в XVI веке при шахе Исмаиле, и тогда же получила свое нынешнее название».

В 30-40-е годы XX века азербайджанские кварталы Иревана еще существовали. По причине того, что армяне были переселены в Иреван в начале XIX века, их кварталы располагались кольцом вокруг азербайджанских кварталов. В 50-60-х годах прошлого столетия кварталы компактного проживания азербайджанцев и их кладбища под предлогом строительства новых зданий были стерты с лица земли.

Помимо этого, был уничтожен весь исторический центр Иревана – Эриванская крепость, архитектура которой ясно отображала элементы азербайджанского средневекового зодчества. В современном Иреване нет ни одного присущего армянам историко-культурного памятника возрастом более 200 лет.

Армянский учёный Завен Коркодян в изданной в 1932 году книге «Население Советской Армении 1831-1931» писал, что в 1883 году из 18 766 человек населения города Эривань 15 992 были азербайджанцами. В том же издании отмечено, что в 1866 году из 27 246 человек населения Эривани — 23 626, т.е. 85,2% были азербайджанцами. Завен Коркодян также указывал, что в начале XX века 2000 из 2310 географических названий на территории Армении имели тюркское происхождение.

С 1987 по 1991 годы свыше 200 тысяч азербайджанцев было насильственно изгнано из Армянской ССР, образованной по большей части на исторических азербайджанских землях. К этому времени в 170 селах Армении жили только азербайджанцы. Почти в 90 селах азербайджанцы составляли большинство, они проживали в целом более чем в 300 городах и селах.

После депортации азербайджанцев из Армении, армяне, пытающиеся представить себя миру как «самый древний и культурный народ», приступили к процессу уничтожения и присвоения историко-культурного наследия азербайджанского народа.

Голубая мечеть в Ереване уцелела лишь потому, что в советское время в этом культовом сооружении располагался музей. Судьба других сохранившихся до наших дней мечетей в Армении печальна. В ереванском районе Конд находится мечеть Тапабаши (датируется 1687 годом), который в советские годы приспособили под жилой дом.

От ереванской мечети Аббас Мирзы (Сардара), построенной в 19 веке, остался лишь маленький фрагмент стены. Еще одна мечеть находится в селе Андокаван (датируется 17-18 веками), другая — в Зоракерте (датируется 19-20 веками). Оба культовых сооружения находятся в очень плачевном состоянии на грани уничтожения.

Армянские националисты уничтожили также святилище Агадеде, азербайджанские кладбища сел Ашагы Шорджа, Сарал и Гюллюбулаг, надгробный памятник Ашугу Алескеру в селе Агкилсе и многие другие свидетельства того, что на территории современной Армении испокон веков жили азербайджанцы.

Оставшиеся памятники историко-культурного наследия азербайджанского народа армяне выдают за свои собственные (надгробный памятник Агуди) или же представляют в качестве образцов персидской культуры (Голубая мечеть в Ереване).

Хотя Община Западного Азербайджана начала свою деятельность относительно недавно, принятые ею документы имеют особое значение. Среди этих документов важное место занимает Концепция по обеспечению мирного, безопасного и достойного возвращения азербайджанцев, изгнанных с территории нынешней Армении – Концепция возвращения.

После полного восстановления своей территориальной целостности Азербайджан дает Армении возможность пересмотреть враждебную политику и пойти на мирное урегулирование отношений, отказавшись от притязаний на территорию чужого государства. Власти Армении должны наконец осознать, что процесс возвращения азербайджанцев в Западный Азербайджан неминуем. И сколько бы армянская пропаганда не старалась очернить деятельность Общины Западного Азербайджана, она не может скрыть своего страха от мысли о том, что азербайджанцы вернутся на земли своих предков…