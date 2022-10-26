В 2023 году произойдет 2 солнечных и 2 лунных затмения.

Как сообщили # на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета, 1-е солнечное затмение 2023 года произойдет 20 апреля.

Затмение начнется 20 апреля в 05:34:22 по бакинскому времени и закончится в 10:59:18. 2-е солнечное затмение 2023 года произойдет 14 октября. Затмение начнется 14 октября в 19:03:45 по бакинскому времени и закончится 15 октября в 00:55:11.

1-е лунное затмение 2023 года произойдет 5 мая. Затмение начнется в 19:14:08 и закончится в 23:31:40 по бакинскому времени. 2-е лунное затмение 2023 года произойдет 28 октября. Это частичное лунное затмение. 2-е частичное лунное затмение 2023 года можно будет наблюдать в Европе, Азии, Австралии, Африке, Северной Америке, северо-восточной части Южной Америки, Тихом, Атлантическом, Индийском океанах, Арктике и Антарктиде. Затмение будет наблюдаться и на территории Азербайджана.