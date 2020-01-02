В Сирию возвращаются беженцы из Ливана и Иордании

Свыше 300 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще свыше 700 беженцев прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России, сообщает РИА Новости.
«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 029 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» – 312 человек (женщин – 94, детей – 159), из Иордании через пункт пропуска «Насиб» – 717 человек (женщин – 215, детей – 366)», — говорится в сообщении.
По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки специалисты разминировали в Дамаске и Земрин (провинция Дераа) 2,8 гектара территории, а также уничтожили 43 взрывоопасных предмета.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
| 2020-01-02T13:09:55+00:00 2 января 2020, 13:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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