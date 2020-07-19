В Сирии проходят третьи за время гражданской войны выборы в парламент

В раздираемой войной и экономическим кризисом Сирии в воскресенье, 19 июля, проходят выборы в парламент. Голосование охватывает около 70 процентов территории страны, которая находится под контролем правительства. Эксперты вновь ожидают победы Партии арабского социалистического возрождения («Баас») сирийского президента Башара Асада.

Однопалатный парламент Сирии состоит из 250 депутатов. Их избирают на 4 года. Нынешние выборы являются третьими с начала гражданской войны в 2011 году.

Сирия более 9 лет охвачена военным конфликтом между режимом Башара Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек, а миллионы сирийцев были вынуждены покинуть страну. (DW)