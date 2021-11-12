Ущерб, нанесенный сирийской промышленности государственного и частного сектора с начала войны, превысил 23,5 миллиарда долларов США, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности САР Зияд Саббаг.

«Ущерб промышленности частного и государственного секторов по оценке на конец 2019 года превысил 23,5 миллиарда долларов», — сказал Саббаг.

По словам министра, в большей степени разрушены промышленные объекты нефтяной отрасли. «Но помимо этого, были целенаправленные действия по разрушению промышленных объектов, ориентированных на производство продуктов питания и лекарств, которые имели стратегическое значения и напрямую влияли на жизнь граждан», — добавил он.

Саббаг отметил, что серьезный ущерб нанесен текстильной промышленности и в первую очередь в провинции Алеппо, где практически полностью были разрушены и разграблены террористами частные и государственные фабрики.